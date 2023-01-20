Депутатам покажут фильм "Чебурашка"

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – телеканал "Россия 1", "Союзмультфильм", START, телеканал СТС, Yellow, Black&White

Депутатам Госдумы, их помощникам и сотрудникам аппарата покажут фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка", сообщил в своем телеграм-канале депутат ГД от Самарской области Михаил Матвеев.

Он также опубликовал фото анонса, распространенного среди членов парламента.

"Семейная комедия, покорившая сердца российских любителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной думе в 2023 году", – говорится в объявлении.

Показ, организованный комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, запланирован на 25 января. Перед ним пройдет встреча со съемочной группой. В анонсе говорится, что современная интерпретация "Чебурашки" отличается от классического советского мультфильма и книги Эдуарда Успенского.



Фото: телеграм-канал "Михаил Матвеев коммент"

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина пояснила, что просмотр организован для тех, кто не успел посмотреть картину. Она призналась, что сама еще не видела фильм. Депутат напомнила, что такая практика в Госдуме применяется давно.

"Это не первый раз, мы постоянно смотрим разные фильмы в Думе. Никаких претензий у нас к фильму нет. Мы не занимаемся членением этих фильмов. Это только доброе начало, чтобы дать возможность максимально посмотреть людям, которые не имели такой возможности по каким-то причинам", – сообщила она.

Фильм "Чебурашка" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные. В период с 12 по 15 января кассовые сборы составили 848 миллионов рублей.

Кинокартина вышла в прокат 1 января 2023 года. Фильм был снят режиссером Дмитрием Дьяченко. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. А Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

К 15 января кассовые сборы фильма превысили четыре миллиарда рублей.

Кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 4 млрд рублей

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