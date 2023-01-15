Кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 4 миллиарда рублей

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – телеканал "Россия 1", "Союзмультфильм", START, телеканал СТС, Yellow, Black&White

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко в России превысили 4 миллиарда рублей по данным на 15 января. Об этом сообщается на сайте единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общая сумма, заработанная фильмом от проката в российских кинотеатрах, составила 4 010 478 753 рубля.

Ранее сообщалось, что фильм "Чебурашка" побил рекорд отечественной картины "Холоп". По итогам показа в кинотеатрах работа Клима Шипенко выручила 3 082 031 790 рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил о радости Кремля за успешные результаты проката "Чебурашки". По его словам, российский кинорынок нуждается в заполнении отечественной продукцией.



"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката

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