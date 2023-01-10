14:04Культура
Песков сообщил о радости Кремля за рекордные сборы "Чебурашки"
Фото: YouTube/Central Partnership
Кремль вместе с авторами российского фильма "Чебурашка" радуется его успехам в отечественном прокате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что еще не смотрел фильм.
"Но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера вместе с тем сообщил, что кинорынок нуждается в заполнении отечественной продукцией.
Режиссер "Чебурашки" Дмитрий Дьяченко, в свою очередь, пообещал продолжение комедии после рекордных сборов, сообщает "Газета.ру".
"Стоит ждать", – ответил Дьяченко на вопрос о возможном продолжении киноленты.
Он также отметил, что команда, работавшая над созданием картины, не ожидала подобного успеха.
Как сообщалось ранее, "Чебурашка" побил рекорд "Холопа" и собрал 3 082 245 827 рублей. Картина стала самой кассовой из отечественных в истории проката в РФ. До этого самым успешным отечественным фильмом стал "Холоп".
Фильм "Чебурашка" заработал миллиард рублей за три дня
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