Песков сообщил о радости Кремля за рекордные сборы "Чебурашки"

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Кремль вместе с авторами российского фильма "Чебурашка" радуется его успехам в отечественном прокате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что еще не смотрел фильм.

"Но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера вместе с тем сообщил, что кинорынок нуждается в заполнении отечественной продукцией.

Режиссер "Чебурашки" Дмитрий Дьяченко, в свою очередь, пообещал продолжение комедии после рекордных сборов, сообщает "Газета.ру".

"Стоит ждать", – ответил Дьяченко на вопрос о возможном продолжении киноленты.

Он также отметил, что команда, работавшая над созданием картины, не ожидала подобного успеха.

Как сообщалось ранее, "Чебурашка" побил рекорд "Холопа" и собрал 3 082 245 827 рублей. Картина стала самой кассовой из отечественных в истории проката в РФ. До этого самым успешным отечественным фильмом стал "Холоп".



Фильм "Чебурашка" заработал миллиард рублей за три дня

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