Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в РФ превысили 3 млрд рублей

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – Централ Партнершип

Кассовые сборы семейной комедии "Чебурашка" в России превысили 3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общие сборы ленты режиссера Дмитрия Дьяченко на 9 января составили 3 008 152 083 рубля.

Премьера комедии состоялась 1 января. В первый день проката картина собрала более 226 миллионов рублей. Это побило рекорд по сборам 1 января, а также стало самым большим показателем по сборам за один день за всю историю отечественного кино.

Фильм рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда зверек попадает из апельсиновой страны. Главные роли в ленте исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие звезды российской киноиндустрии. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" может выпустить сериал про Чебурашку. Писатель и создатель крокодила Гены и Чебурашки Эдуард Успенский предоставил права на персонажей с правом на переработку. Это позволит киностудии придумать собственный сценарий не только для фильма, но и для многосерийной картины.



В кинотеатрах представили фильм о Чебурашке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!