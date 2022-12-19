В России могут снять сериал про Чебурашку

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Союзмультфильм" может выпустить сериал про Чебурашку, однако кино не будет перекликаться с историей новой картины, которую представят зрителям 1 января следующего года. Об этом рассказала директор российской студии Юлиана Слащева.

"Мы изучаем возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у нас уже есть созданные 3D-модели персонажей. Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги", – цитирует Слащеву ТАСС.

По ее словам, писатель и создатель крокодила Гены и Чебурашки Эдуард Успенский предоставил права на персонажей с правом на переработку. Это позволит киностудии придумать собственный сценарий не только для фильма, но и для многосерийной картины.

Ранее в Сети опубликовали полный трейлер фильма "Чебурашка". По сюжету герой появится в небольшом приморском городе. Он повстречает садовника Гену, модницу Римму и ее внучку. Также Чебурашка встретит мальчика, который не может начать говорить.

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