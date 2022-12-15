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Британский актер Генри Кавилл не примет участие в новом фильме о Супермене по решению руководства DC Studios. Кавилл сделал это заявление на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Генри Кавилл сыграл Супермена в трех фильмах киностудии Warner Bros.

"Я только что встретился с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и у меня печальные новости для всех вас. Я все же не вернусь (к роли) Супермена", – написал Кавилл.

По словам актера, он уважает решение руководителей DC Studios и считает, что Джеймсу и Питеру предстоит построить вселенную без его участия. Кавилл пожелал всего наилучшего и удачи всем, кто причастен к новой вселенной.

Ранее сообщалось, что актер Генри Кавилл вернется к роли Супермена. Он об этом заявлял в социальной сети Instagram. Актер подчеркивал, что появление Супермена в фильме "Черный Адам", который вышел в мировой прокат 21 октября этого года – "малая часть того, что должно произойти".

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