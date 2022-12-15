Названы лучшие фильмы ужасов 2022 года

Фото: кадр из фильма "Варвар"; режиссер – Зак Креггер; производство – 20th Century Studios

Фильмы "Нет", X и "Варвар" стали лучшими фильмами ужасов 2022 года. Об этом Москве 24 сообщил канал "Настоящее Страшное Телевидение" в преддверии открытия кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест".

При составлении рейтинга эксперты учитывали оценки зрителей, кассовые сборы и мнения кинокритиков.

Так, фильм Джордана Пила "Нет" собрал в мировом прокате более 170 миллионов долларов. По сюжету картины Х, компания молодых людей арендует домик в Техасе в 1979 году. Они хотят снять фильм для взрослых. Хозяин их предупредил, что вести им нужно себя прилично, однако те не обращают на это внимания. В ходе фильма пожилая пара фермеров оказывается не так проста.

В топ-10 также вошли картины "Крик", "Добыча", "Пэрл", "Наблюдающий", "Черный телефон", "Род мужской" и "Преступления будущего".

Ранее онлайн-кинотеатр Kion назвал лучшие российские сериалы. Первую строчку рейтинга заняла картина "Почка" с Любовью Аксеновой в главной роли. В число лучших также попали "Обоюдное согласие", "Жизнь по вызову", "Капкан на судью" и "Тест на беременность – 3".



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