Продюсер "Аватара" заявил, что сюжет пятой части франшизы будет разворачиваться на Земле

Фото: кадр из фильма "Аватар-3"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios

Продюсер продолжения "Аватара" Джон Ландау заявил, что сюжет пятой части франшизы будет разворачиваться на Земле. Об этом сообщает Gizmondo.

"Часть событий будет разворачиваться на Земле. Делается это, чтобы открыть глаза людям и Нейтири на то, что происходит на нашей планете. Ей нужно показать, как здесь живут", – объяснил он.

По его словам, познания воительницы о Земле не должны ограничиваться тем, что люди хотят разграбить ее планету. Она должна понять, что не все земляне плохие.

Ранее канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон оправдал трехчасовой хронометраж продолжения "Аватара". Он объяснил длительность фильма важностью обширного раскрытия сюжета и героев.

По его словам, в продолжении больше времени уделено именно проработке отношений, эмоций и самой истории.

До этого стало известно, что третья картина франшизы "Аватар" может стать последней. Режиссер считает, что, если проект станет невыгодным, он откажется от дальнейшего производства. Изначально планировалось представить зрителям пять частей фильма.

Вышел трейлер новой части "Аватара"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!