Джеймс Кэмерон оправдал трехчасовой хронометраж продолжения "Аватара"

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон объяснил длительность фильма "Аватар: Путь воды" важностью обширного раскрытия сюжета и героев. Об этом информирует издание Variety.

По словам Кэмерона, в продолжении больше времени уделено именно проработке отношений, эмоций и самой истории.

"В первом фильме мы не уделяли столько времени этим темам, сколько во втором, потому что здесь больше персонажей, которых нужно представить", – поделился режиссер.

Кэмерон отметил, что главная цель картины заключается в рассказе "чрезвычайно захватывающей" истории посредством эмоций героев. По его мнению, продолжение "Аватара" может претендовать на семейный фильм в духе "Клана Сопрано".

Ранее Кэмерон заявлял, что третья картина франшизы "Аватар" может стать последней. Режиссер считает, что, если проект станет невыгодным, он откажется от дальнейшего производства. Изначально планировалось представить зрителям пять частей фильма.

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