Третья часть "Аватара" может стать последней – Кэмерон

Фото: youtube.com/Avatar

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья картина франшизы "Аватар" может стать последней. Информацию об этом предоставили в Slash Film.

Уточняется, что изначально в планах было представить зрителям пять частей фильма. Однако, считает Кэмерон, если проект станет невыгодным, он откажется от дальнейшего производства франшизы.

Кинематографист отметил, что на данном этапе люди начали жить совсем в другом мире, нежели когда он только писал материалы для последующих фильмов.

"Было два удара – пандемия и стриминг. Но, может быть, мы, наоборот, напомним людям, что такое поход в кинотеатр", – утверждает Кэмерон.

Режиссер добавил, что предстоящие фильмы франшизы рассчитаны именно на личное присутствие в кинотеатрах.

2 ноября на YouTube опубликовали новый трейлер второй части фильма "Аватар". На кадрах показали главных героев первой части картины – бывшего морпеха Джейка Салли, которого сыграл актер Сэм Уортингтон, и его возлюбленную Нейтири, чью роль исполнила Зои Салдана.



Вышел трейлер новой части "Аватара"

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