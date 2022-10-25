Вышел первый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Видео: YouTube/Marvel Entertainment

Появился первый трейлер киноленты "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Проект станет началом пятой фазы киновселенной.

В новой части снимутся Пол Радд и Эванджелин Лилли: их герои начнут исследование квантового мира. В ленте также можно будет увидеть Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон и Майкла Дугласа.

Премьера состоится 17 февраля 2023 года.

Ранее американская киностудия Marvel Studios перенесла премьеры фильмов "Дэдпул-3", "Мстители" и "Фантастическая четверка". Так, теперь картину "Дэдпул-3" зрителям представят 8 ноября 2024 года, премьера фильма "Фантастическая четверка" состоится 14 февраля 2025 года, а "Мстители: Секретные войны" выйдут в прокат 1 мая 2026 года.



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