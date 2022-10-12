Marvel приостановила работу над фильмом "Блэйд"

Фото: youtube.com/unity

Американская киностудия Marvel Studios приостановила съемки фильма "Блэйд", где главную роль исполняет актер Махершала Али. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Работа над фильмом должна была стартовать в ноябре в Атланте. Но создатели приняли решение поставить производство на паузу до того момента, пока не найдется новый режиссер. Киностудия рассчитывает возобновить съемки в начале следующего года. Разработчики перенесли премьеру картины на 6 сентября 2024 года.

В сентябре сообщалось, что Бассам Тарик, занимавший пост режиссера фильма "Блэйд", покинул проект. В Marvel рассказали, что он ушел из-за регулярных изменений в производственном графике. Однако, уточнили в компании, он останется исполнительным продюсером готовящейся к выходу картины.

Кроме того, в Marvel поделились, что Тарик желает увидеть, каким в конечном итоге получится проект под руководством нового режиссера.

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