Marvel объявила новые даты выхода "Дэдпула-3", "Мстителей" и "Фантастической четверки"

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Американская киностудия Marvel Studios перенесла премьеры фильмов "Дэдпул-3", "Мстители" и "Фантастическая четверка". Об этом сообщает издание The Wrap.

Теперь картину "Дэдпул-3" зрителям представят 8 ноября 2024 года вместо запланированного 6 сентября того же года. Премьера фильма "Фантастическая четверка" состоится 14 февраля 2025 года, до этого релиз создатели запланировали на 8 ноября 2024 года.

Картину "Мстители: Секретные войны" пустят в прокат 1 мая 2026 года. Изначально фильм хотели представить 7 ноября 2025 года.

Кроме того, Marvel приостановила съемки фильма "Блэйд", где главную роль исполняет актер Махершала Али. Работа над картиной должна была стартовать в ноябре в Атланте.

Создатели приняли решение поставить производство на паузу до того момента, пока не найдется новый режиссер. Разработчики перенесли премьеру фильма на 6 сентября 2024 года.

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