Вышел трейлер фильма "Человек по имени Отто" с Томом Хэнксом

Видео: YouTube/Sony Pictures Entertainment

Киностудия Sony Pictures выпустила трейлер фильма "Человек по имени Отто" с Томом Хэнксом в главной роли. Премьера картины запланирована на 25 декабря 2022 года.

Работа Марка Форстера стала адаптацией романа Фредрика Бакмана "Вторая жизнь Уве". Это уже вторая экранизация фильма. Первая вышла в 2015 году.

Фильм рассказывает о ворчливом пенсионере Отто, который неожиданно для себя и окружающих заводит знакомство с новыми соседями.

Ранее актер Киллиан Мерфи, сыгравший героя Томаса Шелби в британской криминальной драме "Острые козырьки", рассказал о работе над предстоящим фильмом с одноименным названием.

По его словам, сюжет будет разворачиваться после истории, показанной в шестом сезоне сериала.

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