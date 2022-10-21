Netflix анонсировал создание сериала по мотивам романа "Сто лет одиночества"

Видео: YouTube/Netflix

Стриминговая платформа Netflix анонсировала создание сериала по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".

В трейлере показали декорации вымышленного города Макондо, где и происходили события романа.

В создании картины приняли участие сыновья автора "Ста лет одиночества" Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Съемки запланированы в Колумбии.

Ранее в Сети появился трейлер пятого сезона сериала "Корона". В сериале роль принцессы Дианы исполнила Элизабет Дебики. В трейлере же показали скандальное интервью 1995 года с экс-журналистом BBC Мартином Баширом. Премьера пятого сезона запланирована на 9 ноября.



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