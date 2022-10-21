21 октября, 18:50Культура
Netflix анонсировал создание сериала по мотивам романа "Сто лет одиночества"
Видео: YouTube/Netflix
Стриминговая платформа Netflix анонсировала создание сериала по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".
В трейлере показали декорации вымышленного города Макондо, где и происходили события романа.
В создании картины приняли участие сыновья автора "Ста лет одиночества" Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Съемки запланированы в Колумбии.
Ранее в Сети появился трейлер пятого сезона сериала "Корона". В сериале роль принцессы Дианы исполнила Элизабет Дебики. В трейлере же показали скандальное интервью 1995 года с экс-журналистом BBC Мартином Баширом. Премьера пятого сезона запланирована на 9 ноября.
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