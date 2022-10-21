Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Документальный фильм "Год первый: Политическая одиссея" начал транслироваться на известном канале НВО. Многосерийная картина посвящена президенту США Джо Байдену, сообщает газета "Известия".

Режиссером фильма стал лауреат премии "Эмми" Джон Маджио.

Картина расскажет об основных проблемах, с которыми столкнулась администрации президента с 20 января 2021 года по 1 марта 2022 года. В фильме будут показаны уникальные интервью, например, с госсекретарем США и министром обороны.

Также в фильме расскажут о том, как администрация президента справлялась с пандемией COVID-19, кризисом в Афганистане, затяжным противостоянием с Россией и многом другом.

Ранее сообщалось, что Украина при содействии Великобритании провела съемки видеосюжетов для западной и украинской аудиторий о якобы высокой эффективности применения вооружения, поставляемого Западом в Киев.

По словам представителя Минобороны РФ, производство организовали на фоне политической катастрофы в Мариуполе и военных провалов в Донбассе.

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