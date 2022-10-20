Netflix выпустил новый трейлер военного фильма "На Западном фронте без перемен"

Видео: YouTube/Netflix

Netflix показал новый трейлер военного фильма "На Западном фронте без перемен". Сюжет картины основан на одноименном романе Эриха Марии Ремарка.

В фильме расскажут о событиях, которые развернутся во время Первой мировой войны. В центре повествования будет немецкий солдат Пауль Боймер (Феликс Каммерер), который столкнется с ужасами войны на фронте.

Режиссером картины выступил Эдвард Бергер. В фильме сыграли Альбрехт Шух, Даниэль Брюль, Себастьян Хюльк и другие. Премьера картины назначена на 28 октября.

Ранее сообщалось, что съемки картины "Ржавчина", во время которых ранее убили оператора Галину Хатчинс, продолжатся зимой. Производство не будет проходить в Нью-Мексико. В качестве площадки для дальнейшей реализации проекта студия рассматривает Калифорнию.



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