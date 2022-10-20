20 октября, 18:41Культура
Netflix выпустил новый трейлер военного фильма "На Западном фронте без перемен"
Видео: YouTube/Netflix
Netflix показал новый трейлер военного фильма "На Западном фронте без перемен". Сюжет картины основан на одноименном романе Эриха Марии Ремарка.
В фильме расскажут о событиях, которые развернутся во время Первой мировой войны. В центре повествования будет немецкий солдат Пауль Боймер (Феликс Каммерер), который столкнется с ужасами войны на фронте.
Режиссером картины выступил Эдвард Бергер. В фильме сыграли Альбрехт Шух, Даниэль Брюль, Себастьян Хюльк и другие. Премьера картины назначена на 28 октября.
Ранее сообщалось, что съемки картины "Ржавчина", во время которых ранее убили оператора Галину Хатчинс, продолжатся зимой. Производство не будет проходить в Нью-Мексико. В качестве площадки для дальнейшей реализации проекта студия рассматривает Калифорнию.
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