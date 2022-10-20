В Сеть выложили анимационный фильм о героях светской Москвы

Фото: кадр из мультфильма "Пес с Чистых. Путь к мечте"; режиссер – Михаил Домбровский; производство – Frank Animation Studio

В интернете появился мультфильм о новых героях светской Москвы. Автор анимационной картины Михаил Домбровский рассказал, что прототипами главных героев истории "Пес с Чистых. Путь к мечте" стали сын и его собака по кличке Фрэнк.

"В комиксе есть фраза о том, что Фрэнк с хозяином быстро становятся новыми героями светской Москвы. Для меня образы этих новых героев довольно четкие", – заявил он в беседе с "Мослентой".

По его словам, персонажи вышли удачными. Герои светской Москвы, утверждает создатель мультфильма, представляют собой успех, щедрость, стремление к комфорту и приятному отдыху. Домбровский поделился, что таким людям нравится быть в центре внимания и тратить деньги.

Автор анимационной картины подчеркнул, что герои наслаждаются жизнью и, главное, что они это заслужили. Они сами добились того, что имеют на данный момент.

Ранее сообщалось, что студия Pixar анонсировала продолжение мультфильма "Головоломка". События картины, как и в прошлый раз, будут разворачиваться в голове у девочки Райли.

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