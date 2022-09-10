Появился первый трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль

Видео: https://www.youtube.com/c/DisneyMovieTrailers

Компания Walt Disney Studios выпустила первый трейлер мюзикла "Русалочка" с актрисой Холли Бэйли в главной роли. Об этом сообщает " Газета.ру ".

Картина станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года. По сюжету, русалочка Ариэль влюбилась в принца Эрика и ради него согласилась на сделку с ведьмой Урсулой, которая потребовала за ноги голос девушки.

В мюзикле также сыграют Хавьер Бардем, Джон Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Джуд Акувидике и другие. Премьера назначена на май 2023 года.

Ранее сообщалось, что британская актриса Джоди Комер может сыграть женщину-невидимку Сью Сторм в предстоящем перезапуске "Фантастической четверки" от Marvel. Ожидается, что назначение Комер на роль официально подтвердят на организованной Disney выставке D23 Expo 2022, которая пройдет в США с 9 по 11 сентября.

