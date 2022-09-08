Джоди Комер может сыграть в новой "Фантастической четверке"

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Британская актриса Джоди Комер, известная по сериалу "Убивая Еву", может сыграть женщину-невидимку Сью Сторм в предстоящем перезапуске "Фантастической четверки" от Marvel. Об этом пишет Comic Book.

По данным издания, актрисе уже поступило соответствующее предложение от киностудии. Ожидается, что назначение Комер на роль официально подтвердят на организованной Disney выставке D23 Expo 2022, которая пройдет в США с 9 по 11 сентября.

Ранее стало известно, что Юэн Макгрегор исполнит главную роль в сериале "Джентльмен в Москве" для стриминговой платформы Paramount+.

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