Джоди Комер может сыграть в новой "Фантастической четверке"

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL
Британская актриса Джоди Комер, известная по сериалу "Убивая Еву", может сыграть женщину-невидимку Сью Сторм в предстоящем перезапуске "Фантастической четверки" от Marvel. Об этом пишет Comic Book.
По данным издания, актрисе уже поступило соответствующее предложение от киностудии. Ожидается, что назначение Комер на роль официально подтвердят на организованной Disney выставке D23 Expo 2022, которая пройдет в США с 9 по 11 сентября.
Ранее стало известно, что Юэн Макгрегор исполнит главную роль в сериале "Джентльмен в Москве" для стриминговой платформы Paramount+.
Шотландский актер сыграет некоего графа Александра Ростова, который попадает под трибуна и вынужден жить в заточении в отеле "Метрополь" из-за отказа подчиниться большевикам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: