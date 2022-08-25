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Шотландский актер Юэн Макгрегор исполнит главную роль в сериале "Джентльмен в Москве" для стриминговой платформы Paramount+. Об этом пишет американское издание Deadline.

События сериала развернутся после революции 1917 года. Некий граф Александр Ростов, которого сыграет Макгрегор, попадает под трибунал за отказ подчиниться большевикам, его приговаривают к домашнему аресту в гостинице "Метрополь". Заточенный в комнате граф вынужден строить новую жизнь, открывать для себя ценности дружбы и любви, пока снаружи определяется история его страны.

"Это изумительная, чудесная история, я очень рад сыграть такую фантастическую роль", – приводит издание слова актера.

Ранее американская актриса Барби Феррейра объявила об уходе из сериала "Эйфория". Причину отказа от участия в третьем сезоне проекта девушка не назвала, однако отметила, что вложила в своего персонажа всю заботу и любовь.

