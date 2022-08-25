Звезда "Эйфории" объявила об уходе из сериала

кадр из сериала "Эйфория"; режиссер – Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Аугустин Фриццелл, Дженнифер Моррисон; производство – A24, Home Box Office (HBO), Little Lamb, The Reasonable Bunch

Американская актриса Барби Феррейра объявила об уходе из сериала "Эйфория". 25-летняя девушка написала об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Причину отказа от участия в третьем сезоне проекта актриса не назвала, однако отметила, что вложила в своего персонажа всю заботу и любовь.

Феррейра назвала своего персонажа Кэт необычной и загадочной. По ее словам, ей приходится прощаться со слезами на глазах.

"Надеюсь, что многие из вас смогли увидеть в ней себя, как это сделала я, и что вам было интересно наблюдать за тем, как она меняется. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес", – написала актриса.

При этом ранее в Сети появились сообщения о конфликте Феррейры с создателем "Эйфории" Сэмом Левинсоном во время съемок второго сезона. Тогда отмечалось, что актриса была недовольная сюжетной линией ее персонажа, которая не развивалась. Однако позже Феррейра опровергла данную информацию.

Ранее сообщалось, что киноконцерн Warner Bros. объявил о переносе премьер картин "Аквамен и потерянное царство" и "Шазам! 2". Продолжение фильма "Аквамен" 2018 года выйдет в католическое Рождество, 25 декабря 2023 года. Изначально планировалось, что премьера картины состоится 17 марта того же года.

