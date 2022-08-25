Криминальная комедия "На страже пляжа" вышла в онлайн-кинотеатрах. Сериал снимали в России.

У главного героя очень необычная профессия. Он наводит чистоту на местах преступлений. Отмывая от крови очередную квартиру, мужчина понимает, что стал частью преступной схемы. Спасаясь от бандитов, он уезжает в приморский город, где его берут на работу внештатным консультантом полиции.

Вместе с Антоном Филипенко, который играет главного героя, в съемках приняли участие известные сериальные актеры – Катерина Ковальчук и Артем Гайдуков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.