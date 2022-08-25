Актеры Рейнольдс и Макэлхенни сняли документальное кино про английский футбол

Звезда Дедпула вместе с актером из сериала "В Филадельфии всегда солнечно" сняли документальное кино про английский футбол. Фильм уже вышел на экраны. И эту новинку стали обсуждать даже те, кто далек от игры. Оказалось, что спортивные клубы покупают не только бизнесмены, но и голливудские актеры.

Весьма далекие от футбола, Рейнольдс и Макэлхенни, вложили в покупку клуба более двух с половиной миллионов долларов. Но самое необычное во всей истории, что до этого они ни разу не встречались лично. Актеры познакомились в соцсетях и время от времени переписывались. Макэлхенни просто отправил электронное письмо Рейнольдсу с предложением о покупке, и тот быстро согласился.

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