"Ночная смена": трейлер ремейка "Ирония судьбы"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали о первом трейлере голливудского ремейка “Ирония судьбы". Кроме того, ведущие сделали подборку песен-убийц.