Московские галереи представят работы художников на Cosmoscow

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Десять московских галерей продемонстрируют свои работы на 10-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Ожидается, что мероприятие посетят более 15 тысяч человек.
Организацией отбора участников займутся департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство креативных индустрий (АКИ). Прием заявок будет осуществляться на сайте АКИ до 26 августа. Там же будут размещены требования для претендентов. От галерей в том числе понадобится информация о художниках и визуализация стенда.
Отбирать претендентов на участие в ярмарке будет экспертный совет, в состав которого входят директор Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель "Винзавода" Софья Троценко, арт-директор ярмарки молодого искусства blazar Анна Наумова и другие.
Помимо стенда Created in Moscow, на ярмарке будет проходить общая деловая программа. На ней планируется создать дискуссионную площадку для диалога арт-бизнеса, исследователей смежных областей, представителей крупных корпораций и власти.
Ярмарка современного искусства Cosmoscow существует с 2010 года. На прошлогоднем мероприятии было представлено 82 галереи из 12 стран, включая ведущих международных игроков арт-рынка. Тогда на ярмарке были представлены работы 350 художников.
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