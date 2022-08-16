Фестиваль "Таврида Арт" начали проводить в Крыму. Четыре тысячи участников со всей России решили приехать, чтобы представить свои творческие проекты. Этот фестиваль – площадка для творческого самовыражения и поиска единомышленников для тысяч молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.

Что происходит на "Таврида Арт"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.