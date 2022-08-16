СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия на военном складе в Крыму

14:56
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Уголовное дело возбуждено по факту происшествия в Джанкойском районе Крыма, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе Республики Крым, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи и криминалисты ведомства работают на месте происшествия, также устанавливаются обстоятельства и причастные к случившемуся лица.
Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка в Крыму 9 августа. По данным Минобороны РФ, там случилась детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.
В результате инцидента погиб один человек и пострадали 14. В региональном Минздраве уточнили, что 10 человек, среди которых двое детей, получили амбулаторную помощь в Сакской районной больнице.
Позже в министерстве обороны РФ заявили, что причиной детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма стала диверсия.
Несколько гражданских объектов повреждено в Крыму в результате диверсии
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