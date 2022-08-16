Зона действия режима ЧС в Крыму расширена из-за инцидента на севере региона

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Зона действия режима ЧС, который ввели после происшествия на аэродроме в Новофедоровке, расширена из-за нового ЧП на севере полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

"Увеличиваются границы ЧС регионального характера, которая уже была ранее введена по ситуации в Новофедоровке", – отмечается в заявлении.

Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, режим ЧС регионального характера был введен после детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка в Крыму 9 августа. По данным Минобороны РФ, там случилась детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.

В результате инцидента погиб один человек и пострадали 14. В региональном Минздраве уточнили, что 10 человек, среди которых двое детей, получили амбулаторную помощь в Сакской районной больнице.

