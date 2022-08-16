Диверсия стала причиной ЧП на военном складе на севере Крыма – МО РФ

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Причиной детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма стала диверсия, заявили в министерстве обороны РФ.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в результате ЧП нет пострадавших с серьезными травмами. В настоящее время силы Минобороны РФ и экстренные службы занимаются ликвидацией последствий диверсии.

"Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов", – пояснили в министерстве.

Утром 16 августа в администрации села Майского на севере Крыма заявили, что в районе населенного пункта произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.

Глава Крыма Сергей Аксенов, прибывший на место происшествия, сообщил, что в результате взрывов пострадали два человека. По его словам, их жизни ничего не угрожает.