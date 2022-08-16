Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма – администрация

Фото: телеграм-канал "ЧП / Севастополь"

Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма, сообщили в администрации села Майское.

"Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов", – передает ТАСС сообщение муниципального органа.

Отмечается, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность есть не у всех, поэтому власти готовы вывезти граждан на автобусах.

Ранее взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка в Крыму около 15:20 9 августа. По данным Минобороны РФ, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.

В результате инцидента погиб один человек и пострадали 14. В региональном Минздраве уточнили, что 10 человек, среди которых двое детей, получили амбулаторную помощь в Сакской районной больнице, у них травмы легкой степени тяжести.