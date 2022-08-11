Стало известно об обстановке в Крыму после взрывов в Новофедоровке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Эвакуированные жители Новофедоровки, где недавно прогремели взрывы на аэродроме, могут вернуться в свои дома. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Корреспондент Александра Тимощенко рассказала о том, какая сейчас обстановка в поселке.

"Никто уезжать не планируют, местные тоже не хотят бросать свои дома, все в целом спокойно", – сообщила она.

Отмечается, что местным жителям уже ничего не угрожает. Правоохранители оцепили аэродром, однако дороги и доступы к пляжу полностью открыты.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка в Крыму около 15:20 9 августа. По данным Минобороны РФ, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.

В результате инцидента погиб один человек и пострадали 14. В региональном Минздраве уточнили, что 10 человек, среди которых двое детей, получили амбулаторную помощь в Сакской районной больнице, у них травмы легкой степени тяжести. Кроме того, один пациент находится на стационарном лечении.