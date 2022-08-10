В АТОР прокомментировали вопрос безопасности туристов в Крыму после взрывов

Фото: телеграм-канал SHOT
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали ситуацию с туристами в Крыму после взрывов, прогремевших накануне на аэродроме в поселке Новофедоровка. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Нам пока не совсем понятно в какой конкретно точке это происшествие. Но понятно, что, если речь идет Новофедоровке, то это довольно далеко от основных курортных зон – от Саки, от Евпатории", – сказал вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин.
Кроме того, он подчеркнул, что никаких требований или опасений от туристов не поступало. Ромашкин выразил надежду на то, что все отдыхающие смогут продолжить свой отпуск.
Вице-президент также сделал акцент на том, что в случае отмены тура из-за происшествия туристам вернут потраченные деньги.
Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка в Крыму около 15:20 9 августа. По данным Минобороны РФ, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.
В результате инцидента погиб один человек и пострадали 14. В региональном Минздраве уточнили, что 10 человек, среди которых двое детей, получили амбулаторную помощь в Сакской районной больнице, у них травмы легкой степени тяжести. Кроме того, один пациент находится на стационарном лечении.
Взрыв на военном аэродроме в Крыму не затронул зоны, где находятся отдыхающие – Ростуризм
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