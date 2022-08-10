Жителям Новофедоровки окажут помощь и выплатят компенсации – Аксенов

12:18
Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"
Жители поселка Новофедоровка в Крыму, где произошли взрывы на военном аэродроме, получат всю необходимую помощь и денежные компенсации, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
По словам Аксенова, восстановительные работы начнутся после оценки последствий ЧП Следственным комитетом. Он отметил, что в поселке также работают комиссии по оценке ущерба, которые составляют списки пострадавших в результате инцидента.
"Все заявления будут рассмотрены с моим участием. Из основных повреждений: выбитые окна и остекления балконов, двери. Сегодня до 14:00 за каждым домом будет закреплен ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти", – пояснил Аксенов.
Он добавил, что информация о телефонах доверия по ситуации в Новофедоровке будет размещена на сайте правительства Крыма.
Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.
В региональном Минздраве сообщили, что в результате инцидента пострадали 13 человек. До этого в министерстве рассказали, что характер травм у всех пострадавших – осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек. По данным министерства, погибший был гражданским.
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