Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Крыму выросло до 13 человек

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Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму увеличилось до 13 человек, сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

Уточняется, что 10 человек, среди которых двое детей, получили амбулаторную помощь в Сакской районной больнице, у них травмы легкой степени тяжести. Кроме того, один пациент находится на стационарном лечении.

Еще двое пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой помощи и были отпущены домой после оказания им помощи.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.

Ранее в Минздраве рассказали, что характер травм у всех пострадавших – осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек. По данным министерства, погибший был гражданским.

