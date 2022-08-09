Вся туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме – Ростуризм

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Вся туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

"По данным региональных властей, туристы в результате ЧП в Крыму не пострадали – инцидент произошел в некурортной зоне", – написала она.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.



В региональном Минздраве сообщили, что пострадали девять человек. Семерых пострадавших, включая двоих детей, доставили в Сакскую районную больницу. Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

До этого в ведомстве рассказали, что характер травм у всех пострадавших – осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек. По данным министерства, погибший был гражданским.

