Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Крыму выросло до 9 человек

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Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Семерых пострадавших, включая двоих детей, доставили в Сакскую районную больницу. Шестерым оказали амбулаторную помощь, а седьмой находится на стационарном лечении.

Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой помощи. После оказания помощи их отпустили домой.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.



Ранее в Минздраве рассказали, что характер травм у всех пострадавших – осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек. По данным министерства, погибший был гражданским.

