Пожар на аэродроме в районе Новофедоровки локализовали

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Пожар на месте взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму локализовали. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, пожар удалось локализовать совместными усилиями Минобороны и МЧС Крыма.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.



По данным регионального Минздрава, в результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребенка. Также в министерстве подтвердили гибель одного человека в результате происшествия. По данным Минздрава, погибший был гражданским.

