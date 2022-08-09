ГИБДД перекрыла дорогу в поселок Новофедоровка в Крыму

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Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу в поселок Новофедоровка в Крыму, где произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Пост Госавтоинспекции, по данным агентства, установили в районе села Михайловка. Желающих проехать в Новофедоровку останавливают, а в другом направлении пропускают беспрепятственно.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.



Министр здравоохранения региона Константин Скорупский рассказал, что в результате происшествия пострадали пять человек, включая ребенка. Он отметил, что четверым пострадавшим оказали амбулаторную помощь в рамках обработки ран из-за порезов осколками стекла. Пятому же человеку проводили операцию.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Аксенов пообещал оказать всю необходимую помощь.

