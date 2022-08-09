Один человек погиб в результате взрывов на аэродроме Новофедоровки

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Один человек погиб в результате взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Аксенов пообещал оказать всю необходимую помощь.

Глава Крыма добавил, что ситуация локализована и находится под контролем. Он отметил, что власти республики не оставят никого без помощи.

"Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. <...> Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте", – написал Аксенов.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.

По данным министра здравоохранения региона Константина Скорупского, в результате происшествия пострадали пять человек, включая ребенка. Он отметил, что четверым пострадавшим оказали амбулаторную помощь в рамках обработки ран из-за порезов осколками стекла. Пятому же человеку проводили операцию.

Аксенов рассказал, что вокруг аэродрома ввели пятикилометровую зону оцепления для исключения ранения местных жителей. По его словам, также на месте работают бригады скорой помощи и санитарная авиация. Аксенов отметил, что сотрудники МЧС следят за возгораниями.

