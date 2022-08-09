Момент взрыва в районе Новофедоровки попал на видео

Видео: телеграм-канал Baza

Момент одного из взрывов, прогремевших в районе поселка Нефедоровка в Крыму, попал на видео. Сначала слышен очень громкий грохот. После на кадрах видно, как в воздух поднимаются клубы дыма.

Советник главы Крыма Олег Крючков рекомендовал подождать официальных сообщений и не плодить других версий.

Замглавы районной администрации Виктория Казьмирова сообщила, что взрывы прогремели на аэродроме в Сакском районе. Глава республики Сергей Аксенов выехал на место происшествия.



Видео: телеграм-канал SHOT

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал , что во двор Штаба флота прилетел беспилотник. Он добавил, что пять сотрудников Штаба флота ранены, погибших нет. Из соображений безопасности были отменены все праздничные мероприятия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

