В Крыму возбудили уголовное дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Уголовное дело возбудили в Крыму после взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом".

Утром 31 июля во двор штаба Черноморского флота в Севастополе прилетел беспилотник Вооруженных сил Украины. В результате произошедшего пострадали шесть человек. Также частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания.

Из соображений безопасности в Севастополе были отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

