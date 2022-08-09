Несколько взрывов произошли в районе Новофедоровки в Крыму

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Несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале

Он попросил подождать официальных сообщений и не плодить других версий.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия. По его словам, обстоятельства случившегося выясняются.

Замглавы районной администрации Виктория Казьмирова рассказала ТАСС, что взрывы произошли на аэродроме в Сакском районе. По ее словам, в результате "все стекла повыбивало".

Ранее в Севастополе до 14 августа продлили высокий уровень террористической опасности, который ввели после атаки беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота 31 июля. Гражданам рекомендовали контролировать ситуацию вокруг себя, а при обнаружении забытых вещей жителям посоветовали не трогать их и сообщить об этом полиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

