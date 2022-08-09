В Минздраве сообщили о пяти пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке

17:43
Фото: ТАСС/Стрингер
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате взрывов в районе Новофедоровки в Сакском районе Крыма. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Скорупский, чей комментарий опубликовал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
По словам Скорупского, четверым пострадавшим оказали амбулаторную помощь в рамках обработки ран из-за порезов осколками стекла, после чего были отправлены домой.
Одному человеку проводят операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Однако, отметил министр, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.
Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что вокруг аэродрома ввели пятикилометровую зону оцепления для исключения ранения местных жителей. По его словам, также на месте работают бригады скорой помощи и санитарная авиация. Аксенов отметил, что сотрудники МЧС следят за возгораниями.
Несколько взрывов произошли в районе Новофедоровки в Крыму
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