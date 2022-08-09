Вокруг аэродрома в Крыму, где прогремели взрывы, ввели 5-километровую зону оцепления

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Вокруг аэродрома в районе Новофедоровки в Крыму, где прогремели взрывы, ввели пятикилометровую зону оцепления для исключения ранения местных жителей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, который прибыл на место ЧП.

"Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей", – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что сотрудники МЧС следят за возгораниями. По его словам, также на месте работают бригады скорой помощи и санитарная авиация.

"Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался", – заявил Аксенов.

Также глава региона призвал граждан доверять только официальной информации и пообещал сообщать о развитии ситуации.

В единой дежурной диспетчерской службе Сакского района, где произошел инцидент, заявили, что местная администрация приняла решение об эвакуации населения, передает ТАСС.

"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", – сказали в ЕДДС.

Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, к настоящему моменту в Новофедоровке были эвакуированы около 30 человек из домов, находящихся в непосредственной близости от аэродрома.

"Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах, обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление", – написал он в своем телеграм-канале.

9 августа в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. Замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова сообщила, что взрыв произошел на местном аэродроме. По ее словам, взрывная волна выбила стекла в ближайших зданиях. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия.

В районе поселка Новофедоровка расположен военный аэродром Саки, на котором базируются самолеты и вертолеты Вооруженных сил РФ. Также на аэродроме находится наземный испытательный комплекс НИТКА, который используется для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.