В Крыму опровергли информацию о введении чрезвычайного положения

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Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о введении на территории полуострова чрезвычайного положения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

До этого в Сети распространился документ, якобы вводящий чрезвычайное положение в Крыму на 60 дней.

"Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил", – говорится в его публикации.

Ранее Крючков сообщил, что несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму.

Он попросил подождать официальных сообщений и не плодить других версий.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия. По его словам, обстоятельства случившегося выясняются.