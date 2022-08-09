Глава Крыма опроверг сообщения об общей эвакуации в Сакском районе

Фото: ТАСС/пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию об общей эвакуации населения в Сакском районе, где произошли взрывы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью", – говорится в публикации Аксенова.

Он сделал акцент на том, что вопросы размещения и питания будут решены за счет республики.

9 августа в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. Замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова сообщила, что это случилось на местном аэродроме.

Вокруг аэродрома ввели пятикилометровую зону оцепления для исключения ранения местных жителей.

В единой дежурной диспетчерской службе Сакского района, где произошел инцидент, заявили, что местная администрация приняла решение об эвакуации населения. Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, в Новофедоровке уже были эвакуированы около 30 человек из домов, находящихся в непосредственной близости от аэродрома.

Позже в Минобороны заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.