Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме в Крыму возросло до 6 человек

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Число пострадавших в результате взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"В ГБУЗ РК "Сакская районная больница" доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок", – сказали в ведомстве.

Также в министерстве подтвердили гибель одного человека в результате происшествия. По данным Минздрава, погибший был гражданским.

Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в результате ЧП пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Он отметил, что четверым пострадавшим оказали амбулаторную помощь в рамках обработки ран из-за порезов осколками стекла. Еще одного человека прооперировали.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Аксенов пообещал оказать всю необходимую помощь.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.

