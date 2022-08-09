Названа возможная причина взрыва боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке

Фото: РИА Новости

В качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму рассматривается нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.

По его словам, никакие факты или улики не указывают на намеренное воздействие на боеприпасы с целью подрыва.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.



По данным регионального Минздрава, в результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребенка. Также в министерстве подтвердили гибель одного человека в результате происшествия. По данным Минздрава, погибший был гражданским.

