Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Крыму выросло до 7 человек

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Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму выросло до семи человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Среди пострадавших – двое детей. По данным министерства, характер травм – осколочные ранения.

"Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на дом. Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении в ГБУЗ РК "Сакская районная больница", – говорится в сообщении.

Состояние седьмого пострадавшего оценили как средней степени тяжести.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.



В региональном Минздраве ранее сообщили, что в результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребенка. Также в министерстве подтвердили гибель одного человека в результате происшествия. По данным Минздрава, погибший был гражданским.

